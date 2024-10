Parlare di disturbi alimentari tra i banchi di scuola: le linee guida per prevenire i DCA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Presentate alla Camera dei deputati le linee guida per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, destinate alle scuole e realizzati dalle associazioni Animenta e Foodnet. Fanpage.it - Parlare di disturbi alimentari tra i banchi di scuola: le linee guida per prevenire i DCA Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Presentate alla Camera dei deputati leper la prevenzione deidel comportamento alimentare, destinate alle scuole e realizzati dalle associazioni Animenta e Foodnet.

