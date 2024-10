Lanazione.it - Odontoiatria e stomatologia, per la Asl alla guida c’è Alessandra Romagnoli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Ha firmato la nomina con il direttore generale Antonio D’Urso ed è già al lavoro nella cabina di regia della nuova unità operativa complessa didella Asl Toscana sud est.dal 2018 era giàdella rete odontoiatrica aziendale, un anno prima aveva assunto l’incarico dirigenziale per l’area aretina e nel 2019 per quella grossetana.ha iniziato nel 1991 come dirigente medico di questo setting nell’allora Usl 9 di Grosseto, alcuni mesi fa ha salutato l’apertura del nuovo polo odontoiatrico all’ospedale «Misericordia».