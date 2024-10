Napoli: dal fascino del golfo al degrado urbano, l’allerta per la scalinata di Via Tasso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Napoli, conosciuta per le sue bellezze paesaggistiche e culturali, è teatro di una contraddizione stridente. A pochi passi dal vivace lungomare affacciato sul golfo e incorniciato dal maestoso Vesuvio, si trova una delle perle architettoniche della città, la scalinata di Via Tasso, che versa in uno stato di totale abbandono. Questa situazione solleva preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali, richiedendo un’analisi approfondita del degrado urbano che continua a caratterizzare alcune aree della metropoli. Il degrado della scalinata di Via Tasso La scalinata di Via Tasso, una monumentale struttura concepita per collegare le zone collinari di Napoli con il mare, è da anni abbandonata e trascurata. Gaeta.it - Napoli: dal fascino del golfo al degrado urbano, l’allerta per la scalinata di Via Tasso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di, conosciuta per le sue bellezze paesaggistiche e culturali, è teatro di una contraddizione stridente. A pochi passi dal vivace lungomare affacciato sule incorniciato dal maestoso Vesuvio, si trova una delle perle architettoniche della città, ladi Via, che versa in uno stato di totale abbandono. Questa situazione solleva preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali, richiedendo un’analisi approfondita delche continua a caratterizzare alcune aree della metropoli. Ildelladi ViaLadi Via, una monumentale struttura concepita per collegare le zone collinari dicon il mare, è da anni abbandonata e trascurata.

