Morto Adamo Dionisi, l’attore noto per il ruolo di Manfredi Anacleti in “Suburra”: aveva 59 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Morto Adamo Dionisi, l’attore noto per il ruolo di Manfredi in “Suburra” È Morto all’età di 59 anni l’attore Adamo Dionisi: l’interprete, deceduto a causa di una malattia, era noto soprattutto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti ricoperto sia nel film che nella serie tv Suburra. Tra i fondatori degli Irriducibili, il gruppo ultras della Lazio, Adamo Dionisi venne arrestato nel 2001 per spaccio di sostanze. Nel carcere romano di Rebibbia, dove venne recluso, partecipò a una serie di progetti teatrali avvicinandosi, così, al mondo dello spettacolo. Una volta uscito dal carcere, quindi, intraprese la carriera di attore. Il primo ruolo interpretato è nel film Chi nasce tondo, diretto da Alessandro Valori e co-sceneggiato dallo stesso Dionisi. Nel corso della sua carriera ha preso parte al film di Abel Ferrara, Pasolini, e a Dogman di Matteo Garrone. Tpi.it - Morto Adamo Dionisi, l’attore noto per il ruolo di Manfredi Anacleti in “Suburra”: aveva 59 anni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per ildiin “” Èall’età di 59: l’interprete, deceduto a causa di una malattia, erasoprattutto per ildel bossricoperto sia nel film che nella serie tv. Tra i fondatori degli Irriducibili, il gruppo ultras della Lazio,venne arrestato nel 2001 per spaccio di sostanze. Nel carcere romano di Rebibbia, dove venne recluso, partecipò a una serie di progetti teatrali avvicinandosi, così, al mondo dello spettacolo. Una volta uscito dal carcere, quindi, intraprese la carriera di attore. Il primointerpretato è nel film Chi nasce tondo, diretto da Alessandro Valori e co-sceneggiato dallo stesso. Nel corso della sua carriera ha preso parte al film di Abel Ferrara, Pasolini, e a Dogman di Matteo Garrone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pietro Castellitto ricorda Adamo Dionisi : “È stato il più grande attore con cui abbia mai lavorato” - Il regista di Adamo Dionisi nel film Enea ricorda l'attore prematuramente scomparso: "Nell’esempio di una vita che si scompone fino alla genesi di un enorme talento, vive il suo trionfo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Ecco com’è morto”. Adamo Dionisi - svelate le cause del decesso : fan di Suburra il lacrime - La sua versatilità come attore gli ha permesso di esplorare diversi ruoli, dimostrando un talento che ha brillato nel panorama cinematografico italiano. Il 20 ottobre 2024, il mondo del cinema italiano ha subito una grave perdita con la morte di Adamo Dionisi, noto per il suo ruolo iconico di Manfredi Anacleti nella serie Suburra. (Caffeinamagazine.it)

Addio ad Adamo Dionisi - morto a 59 anni per "turbo cancro" il boss Manfredi Anacleti di "Suburra" - La sua è stata una vita piena di successi, ma anche di momenti difficili, è stato anche in carcere dopo un arresto per droga e proprio durante quell'esperienza è nata la sua passione per la recitazione Addio ad Adamo Dionisi, l'attore che ha interpretato il boss Manfredi Anacleti in "Suburra" . (Ilgiornaleditalia.it)