"Mi ha chiamato Alex Vittur e mi ha detto questa cosa su Sinner...": Max Giusti, clamorosa profezia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Max Giusti racconta un aneddoto su Jannik Sinner che di fatto svela l'indola da campione azzurro sin da ragazzino. Giusti su Dopcast parla di una telefonata di un suo amico di parecchia anni fa. Una di quelle chiamate che non si scordano e che con il passare degli anni si trasformano in inevitabili profezie (azzeccate). "A un tratto mi chiama Alex Vittur, un dei miei migliori amici di sempre da Brunico", è la premessa che fa Max Giusti. Poi spiega il contenuto di quella telefonata: "Il mio amico per anni ha giocato a tennis ed è anche entrato nella 500 degli Atp. Poi ha cambiato vita, ha fatto altro e da giovane ha abbandonato il sogno di fare nella vita il tennista per professione. Ma quella volta mi chiamò letteralmente entusiasta dicendomi che aveva giocato con un ragazzino di 12 anni e mezzo e a suo dire il più forte mai visto. Liberoquotidiano.it - "Mi ha chiamato Alex Vittur e mi ha detto questa cosa su Sinner...": Max Giusti, clamorosa profezia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maxracconta un aneddoto su Jannikche di fatto svela l'indola da campione azzurro sin da ragazzino.su Dopcast parla di una telefonata di un suo amico di parecchia anni fa. Una di quelle chiamate che non si scordano e che con il passare degli anni si trasformano in inevitabili profezie (azzeccate). "A un tratto mi chiama, un dei miei migliori amici di sempre da Brunico", è la premessa che fa Max. Poi spiega il contenuto di quella telefonata: "Il mio amico per anni ha giocato a tennis ed è anche entrato nella 500 degli Atp. Poi ha cambiato vita, ha fatto altro e da giovane ha abbandonato il sogno di fare nella vita il tennista per professione. Ma quella volta mi chiamò letteralmente entusiasta dicendomi che aveva giocato con un ragazzino di 12 anni e mezzo e a suo dire il più forte mai visto.

