Luna Berlusconi presenta a Roma Divina opera digitalizzata da IA

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ott. (askanews) – Si terrà giovedì 24 ottobre dalle ore 19, in occasione della Festa del Cinema di, un evento a cielo aperto dove Global Market of Artification esporrà l’di, proprio di fronte all’Hotel de Russie. L’evento è promosso dalla NAB, Nuova Associazione Via del Babuino, impegnata a preservare la bellezza e il prestigio di questa storica via nel cuore della Capitale. L’artista sarà presente con ospiti e amici speciali, tra cui Gabriel Garko, Anna Safroncik e Alessandra Mussolini, tra gli altri per accompagnare, nel suo nuovo percorso. Durante l’evento, all’interno dell’hotel saràta anche la versione NFT della stessache la GMA ha scelto per aprire un nuovo percorso con l’arte contemporanea per guardare al futuro.