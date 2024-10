Lombardia | Assolombarda ' -288% disoccupazione tra 2019 e 2023 quinto posto in Europa' **

**Lombardia: Assolombarda, '-28,8% disoccupazione tra 2019 e 2023, quinto posto in Europa'** (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott (Adnkronos) - La Lombardia ha fatto registrare la più consistente riduzione della disoccupazione rispetto alla pre pandemia, facendo segnare -28,8% di disoccupati tra il 2019 e il 2023, posizionandosi al quinto posto in Europa per tasso di disoccupazione tra le dieci regioni comparabili di Germania, Francia e Spagna. È quanto emerge dal rapporto "I primati di un territorio motore d'Europa" redatto da Assolombarda. Anche sotto l'aspetto della disoccupazione giovanile per la fascia 15-24 anni i dati risultano essere incoraggianti: -10,5% di giovani disoccupati tra il 2019 e il 2023. Liberoquotidiano.it - **Lombardia: Assolombarda, '-28,8% disoccupazione tra 2019 e 2023, quinto posto in Europa'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott (Adnkronos) - La Lombardia ha fatto registrare la più consistente riduzione dellarispetto alla pre pandemia, facendo segnare -28,8% di disoccupati tra ile il, posizionandosi alinper tasso ditra le dieci regioni comparabili di Germania, Francia e Spagna. È quanto emerge dal rapporto "I primati di un territorio motore d'" redatto da. Anche sotto l'aspetto dellagiovanile per la fascia 15-24 anni i dati risultano essere incoraggianti: -10,5% di giovani disoccupati tra ile il

