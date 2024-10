Istat, in calo anche i nati da genitori stranieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn calo in Italia anche i nati da genitori stranieri. Continua nel 2023 la diminuzione delle nascite da genitori in cui almeno uno dei partner è straniero. E’ quanto emerge dai dati Istat resi noti oggi. Queste nascite, che costituiscono il 21,3% del totale, sono passate da 82.216 del 2022 a 80.942 del 2023. Dal 2012, ultimo anno in cui si è osservato un aumento sull’anno precedente, il calo è stato di 27mila unità . La regione con la più alta incidenza di nati stranieri rispetto al totale è l’Emilia-Romagna (21,9%). Tra le altre regioni del Nord, un nato su cinque è straniero in Liguria e Lombardia; seguono il Veneto (18,6%), il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia (17,9%). Al Centro spicca la Toscana (18,1%), mentre nel Mezzogiorno la percentuale è decisamente più contenuta, con un minimo in Sardegna del 3,9% e un massimo in Abruzzo del 10%. Anteprima24.it - Istat, in calo anche i nati da genitori stranieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInin Italiada. Continua nel 2023 la diminuzione delle nascite dain cui almeno uno dei partner è straniero. E’ quanto emerge dai datiresi noti oggi. Queste nascite, che costituiscono il 21,3% del totale, sono passate da 82.216 del 2022 a 80.942 del 2023. Dal 2012, ultimo anno in cui si è osservato un aumento sull’anno precedente, ilè stato di 27mila unità . La regione con la più alta incidenza dirispetto al totale è l’Emilia-Romagna (21,9%). Tra le altre regioni del Nord, un nato su cinque è straniero in Liguria e Lombardia; seguono il Veneto (18,6%), il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia (17,9%). Al Centro spicca la Toscana (18,1%), mentre nel Mezzogiorno la percentuale è decisamente più contenuta, con un minimo in Sardegna del 3,9% e un massimo in Abruzzo del 10%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genitori contro l’intelligenza artificiale. Scuola promuove progetto sperimentale : “Ci hanno avvisato tardi - avevamo già acquistato tutti i libri. Tutta la didattica sarà dipendente da file e link esterni - così non va” - Tutta la didattica sarà dipendente da file e link esterni, così non va” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Scuola promuove progetto sperimentale: “Ci hanno avvisato tardi, avevamo già acquistato tutti i libri. Un acceso dibattito sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito scolastico sta infiammando gli animi a Loreo, in provincia di Rovigo. (Orizzontescuola.it)

Istat - Chelli : “Più coppie senza figli e genitori single. La pensione? A 69 anni nel 2051” - Anche negli scenari di natalità e mortalità più favorevoli il numero di nascite non potrà comunque compensare quello dei decessi. Aumentano le coppie senza figli, i genitori single, e tutto ciò ha un peso sul futuro della nostra nazione: come il pensionamento previsto quasi a 70 anni nel 2051. Questo è il quadro che il […]. (Sbircialanotizia.it)

Cammela - la mamma che ha conquistato il web. Intervista a Chiara Anicito : “Genitori - fate un passo indietro - ecco come collaborare con la scuola” - Intervista a Chiara Anicito: “Genitori, fate un passo indietro, ecco come collaborare con la scuola” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Chiara Anicito, nota come "Cammela", è un'attrice e una mamma di due figli che ha costruito il suo personaggio più celebre sulle chat delle mamme. (Orizzontescuola.it)