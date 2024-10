Iron Maiden, è morto Paul Di’Anno: il primo cantante della band aveva 66 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha cantato nel rivoluzionario album di debutto "Iron Maiden" del 1980 e nell'influente album successivo "Killers" del 1981 L'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno, all'anagrafe Paul Andrews, noto soprattutto per essere stato il frontman della rock band britannica dal 1978 al 1981 grazie alla potenza della sua voce blues, è morto all'età di 66 Sbircialanotizia.it - Iron Maiden, è morto Paul Di’Anno: il primo cantante della band aveva 66 anni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha cantato nel rivoluzionario album di debutto "" del 1980 e nell'influente album successivo "Killers" del 1981 L'exdegliDi'Anno, all'anagrafeAndrews, noto soprattutto per essere stato il frontmanrockbritca dal 1978 al 1981 grazie alla potenzasua voce blues, èall'età di 66

Paul Di’Anno - storico frontman degli Iron Maiden - muore a 66 anni : il ricordo di una voce leggendaria - I primi anni e l’ascesa con gli Iron Maiden Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno, nasce il 17 maggio 1958 a Chingford, un’area dell’est di Londra. Fondata tre anni prima dal bassista Steve Harris, gli Iron Maiden stavano rapidamente guadagnando una solida reputazione grazie al loro sound innovativo e potente. (Gaeta.it)

È morto Paul Di'Anno - il primo cantante degli Iron Maiden - È morto a 66 anni Paul Di'Anno, leggendaria voce degli Iron Maiden. A comunicare il decesso avvenuto nella sua casa di Salisbury è la famiglia del cantante, tramite la sua casa discografica Conquest Music. Membro degli Iron Maiden dal 1978 al 1981, Di'Anno fu la voce dei primi due album “Iron... (Today.it)

Iron Maiden - morto l’ex cantante Paul Di’Anno : aveva 66 anni - Al suo posto la band britannica chiamò nel 1982 Bruce Dickinson, attuale voce e frontman, con cui pubblicò il terzo album The Number of the Beast, fra i più apprezzati dalla critica e dai fan. Chi era Paul Di’Anno, storica prima voce degli Iron Maiden Originario di Chingford, nell’East London, dove nacque il 17 maggio 1958, Paul Di’Anno subentrò a Paul Day, primo frontman della band per soli ... (Lettera43.it)