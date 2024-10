Incubo parcheggi a Lecce: pochi e pagati due volte (anche ai tanti abusivi) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Strisce blu e parcheggiatori abusivi: l?Incubo di un parcheggio a Lecce. E così fatto il pieno di carburante nell?auto e messe le monetine in tasca il nostro giro in città a Quotidianodipuglia.it - Incubo parcheggi a Lecce: pochi e pagati due volte (anche ai tanti abusivi) Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Strisce blu eatori: l?di uno a. E così fatto il pieno di carburante nell?auto e messe le monetine in tasca il nostro giro in città a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incubo parcheggi a Lecce: pochi e pagati due volte (anche ai tanti abusivi) - Strisce blu e parcheggiatori abusivi: l’incubo di un parcheggio a Lecce. E così fatto il pieno di carburante nell’auto e messe le monetine in tasca il nostro giro in città a caccia di uno spazio per ... (quotidianodipuglia.it)

Tassista abusivo fermato a Lecce - Un tassista di 55 anni di Cavallino è stato fermato dagli agenti di Polizia mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria dove, dopo aver parlato con alcuni turisti, ha caricato i bagagli in auto e ... (oltrefreepress.com)

Criminalità, più controlli sulle strade e ispezionati locali: denunce e sanzioni - Carabinieri fra Santa Rosa e quartiere Stadio dopo la riunione in Prefettura per i colpi di kalashnikov sulla serranda di un bar. Eseguita anche una misura per un 25enne condannato in "Game Over" ... (lecceprima.it)