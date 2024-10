Fanpage.it - Guasto ai radar blocca il traffico aereo per ore, Enav: “Stiamo indagando sulle cause, non è stato un hacker”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Intorno alle 17.30 di domenica 20 ottobre, il malfunzionamento del sistema operativo del centro di controllo gestito daa Milano, ha causato il ritardo e la cancellazione di vari voli in Lombardia, Piemonte e Liguria. Ilregolare è ripreso intorno alle 19.ha sottolineato come il malfunzionamento non sia dipeso da attacchi hacker o dalle condizioni meteorologiche ma da fattori che i tecnici stanno ancora verificando.