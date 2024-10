Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera da giorni, spariti anche auto e telefoni: l'ipotesi dell'omicidio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Flavia Mello Agonigi è scomparsa a Pontedera, Pisa. della 54enne non si hanno notizie da giorni dopo l'ultima serata passata con amiche in discoteca Notizie.virgilio.it - Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera da giorni, spariti anche auto e telefoni: l'ipotesi dell'omicidio Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), Pisa.a 54enne non si hanno notizie dadopo l'ultima serata passata con amiche in discoteca

Flavia Mello Agonigi scomparsa dopo la serata in discoteca a Pontedera - la Procura indaga per omicidio - Si indaga per omicidio dopo la scomparsa di Flavia Mello Agonigi, la 54enne di origini brasiliane sparita nel nulla nella notte tra l'11 e il 12 ottobre a Pontedera. Con la donna è scomparsa anche la sua auto, una Opel Mokka Elegance di colore argento.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera : si indaga per omicidio - Pontedera (Pisa), 21 ottobre 2024 - Per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi la Procura di Pisa ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di omicidio. Ma per ora non si trova neanche quella. Il conto corrente, cointestato con il marito, non presenta movimenti e, cosa ancora più inquietante, non si è fatta più sentire con le sorelle che abitano in Brasile e con le ... (Lanazione.it)