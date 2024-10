Dai comizi sul pene alle sparate sui migranti, la scommessa di Trump per battere Harris: ignora i consigli e parla all’America più oscura (Di lunedì 21 ottobre 2024) Minacce. Insulti. Balletti. Scenari apocalittici. Donald Trump arriva alla fine di questa lunga, drammatica campagna elettorale alternando gesti bizzarri e dichiarazioni sempre più aggressive. A un comizio all’aeroporto di Latrope, Pennsylvania, il tycoon si è lanciato in un lungo monologo su Arnold Palmer, il giocatore di golf cui è dedicato l’aeroporto e di cui, davanti alla folla esterrefatta, ha magnificato le dimensioni del pene. “Quest’uomo era forte, coraggioso – ha spiegato Trump -. Quando faceva la doccia con gli altri professionisti, quelli uscivano dagli spogliatoi e dicevano, oh, mio dio, è incredibile”. Dopo essersi soffermato sugli attributi di Palmer, l’ex presidente ha attaccato Kamala Harris in modo scomposto e volgare: “Non ti sopportiamo. Sei una vicepresidente di merda”. La folla entusiasta declamava intanto proprio quella parola: shit, shit, shit. Ilfattoquotidiano.it - Dai comizi sul pene alle sparate sui migranti, la scommessa di Trump per battere Harris: ignora i consigli e parla all’America più oscura Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Minacce. Insulti. Btti. Scenari apocalittici. Donaldarriva alla fine di questa lunga, drammatica campagna elettorale alternando gesti bizzarri e dichiarazioni sempre più aggressive. A uno all’aeroporto di Latrope, Pennsylvania, il tycoon si è lanciato in un lungo monologo su Arnold Palmer, il giocatore di golf cui è dedicato l’aeroporto e di cui, davanti alla folla esterrefatta, ha magnificato le dimensioni del. “Quest’uomo era forte, coraggioso – ha spiegato-. Quando faceva la doccia con gli altri professionisti, quelli uscivano dagli spogliatoi e dicevano, oh, mio dio, è incredibile”. Dopo essersi soffermato sugli attributi di Palmer, l’ex presidente ha attaccato Kamalain modo scomposto e volgare: “Non ti sopportiamo. Sei una vicepresidente di merda”. La folla entusiasta declamava intanto proprio quella parola: shit, shit, shit.

