Al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli da giovedì 31 ottobre la seconda edizione di "ZUCCANDO" con la raccolta delle zucche e i laboratori. Casalnuovo di Napoli. Ennesima iniziativa di successo per Giovanni Nappi con la seconda edizione di "ZUCCANDO", la festa della zucca della città di Casalnuovo.

Casalnuovo : sold out al Parco delle Chiocciole per la seconda edizione di “Zuccando” - Ennesima iniziativa di successo per Giovanni Nappi con la seconda edizione di “Zuccando”, la festa della zucca della città di Casalnuovo. L’appuntamento con Zuccando L’iniziativa “Zuccando”, al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli, in Via Paolo Borsellino, partirà il 31 ottobre alle 18. (Puntomagazine.it)