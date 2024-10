Thesocialpost.it - Bimbo di 4 anni sottratto alla famiglia per maltrattamenti, ma è un errore

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una vicenda complessa ed estremamente dolorosa ha visto protagonista unadi Altopascio,quale nel 2018 era stato tolto un bambino di quattro, poi affidato a una comunità per 40 giorni. Il provvedimento è stato ritenuto “abnorme” e, dopo un lungo iter giudiziario, il Tribunale di Lucca ha condannato il Comune a risarcire i genitori con 200mila euro per i dmorali e biologici subiti. Le accuse Tutto ha avuto inizio quando la sorella maggiore del bambino, allora diciassettenne, è fuggita di casa e, una volta rintracciata, ha accusato i genitori dinei confronti di lei e del fratellino. Sulla base di queste dichiarazioni, i servizi sociali hanno deciso di intervenire immediatamente, allontanando il minore e trasferendolo in una comunità protetta.