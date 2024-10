Uno scorpione vivo nel pacco recapitato da Shein (Di domenica 20 ottobre 2024) Una studentessa dell’Università di Bristol, Sofia Alonso-Mossingerha, ha aperto il pacco appena recapitato da Shein ed ha notato uno scorpione. “Ho pensato che fosse un giocattolo, e poi si è mosso”. I fatti sono stati resi noti dalla BBC che ha intervistato la ragazza. Appena si è resa conto della presenza dello scorpione ha richiuso Uno scorpione vivo nel pacco recapitato da Shein Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una studentessa dell’Università di Bristol, Sofia Alonso-Mossingerha, ha aperto ilappenadaed ha notato uno. “Ho pensato che fosse un giocattolo, e poi si è mosso”. I fatti sono stati resi noti dalla BBC che ha intervistato la ragazza. Appena si è resa conto della presenza delloha richiuso UnoneldaIl Blog di Giò.

