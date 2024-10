Smart working e incidenti, il tribunale dice sì all’indennizzo Inail: il caso (Di domenica 20 ottobre 2024) Una dipendente pubblica in Smart working si è ferita mentre andava a prendere la figlia all’asilo, approfittando di un permesso concesso dal datore di lavoro. Nonostante l’incidente sia avvenuto al di fuori delle mura domestiche, il tribunale di Milano ha stabilito che la donna ha diritto all’indennizzo da parte dell’Inail. La sentenza del 16 settembre ha chiarito che anche durante il lavoro agile le tutele in caso di infortunio restano valide. Tra permessi e lavoro in Smart working: quando l’incidente si fa “quotidiano” In pieno orario di lavoro, ma con un permesso in tasca, la lavoratrice esce di casa per andare a recuperare la figlia a scuola. Il tragitto sembra routine, ma basta un passo falso al ritorno per trasformare la giornata lavorativa in una corsa al pronto soccorso. A quel punto, la dipendente richiede l’intervento dell’Inail, che però decide di negare l’indennizzo. Quifinanza.it - Smart working e incidenti, il tribunale dice sì all’indennizzo Inail: il caso Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una dipendente pubblica insi è ferita mentre andava a prendere la figlia all’asilo, approfittando di un permesso concesso dal datore di lavoro. Nonostante l’incidente sia avvenuto al di fuori delle mura domestiche, ildi Milano ha stabilito che la donna ha dirittoda parte dell’. La sentenza del 16 settembre ha chiarito che anche durante il lavoro agile le tutele indi infortunio restano valide. Tra permessi e lavoro in: quando l’incidente si fa “quotidiano” In pieno orario di lavoro, ma con un permesso in tasca, la lavoratrice esce di casa per andare a recuperare la figlia a scuola. Il tragitto sembra routine, ma basta un passo falso al ritorno per trasformare la giornata lavorativa in una corsa al pronto soccorso. A quel punto, la dipendente richiede l’intervento dell’, che però decide di negare l’indennizzo.

