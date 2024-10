Saint-Gobain sempre più green: impianto fotovoltaico di 70mila metri quadri per ridurre la CO2 (Di domenica 20 ottobre 2024) È una lana di vetro sempre più sostenibile quella prodotta nello stabilimento di Vidalengo di Caravaggio dalla Saint-Gobain Italia. Sabato 19 ottobre, il colosso leader tra i materiali di costruzione (oltre un miliardo di euro di fatturato e 40 siti in Italia) ha inaugurato nella sede della Bassa Bergamasca, hub principale del gruppo nel Nord del Paese dove lavorano 100 persone, un nuovo impianto fotovoltaico di 70 mila metri quadri di superficie, e che garantirà un risparmio annuo pari a 2 mila tonnellate di anidride carbonica. Bergamonews.it - Saint-Gobain sempre più green: impianto fotovoltaico di 70mila metri quadri per ridurre la CO2 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È una lana di vetropiù sostenibile quella prodotta nello stabilimento di Vidalengo di Caravaggio dallaItalia. Sabato 19 ottobre, il colosso leader tra i materiali di costruzione (oltre un miliardo di euro di fatturato e 40 siti in Italia) ha inaugurato nella sede della Bassa Bergamasca, hub principale del gruppo nel Nord del Paese dove lavorano 100 persone, un nuovodi 70 miladi superficie, e che garantirà un risparmio annuo pari a 2 mila tonnellate di anidride carbonica.

