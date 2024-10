Obesità, il 12% dei pugliesi è in sovrappeso: "In aumento il consumo di cibi ultra-processati" (Di domenica 20 ottobre 2024) In Italia il 14% delle calorie consumate proviene da cibi ultra-processati, un dato che colloca il Paese ai vertici europei per quanto riguarda le migliori scelte alimentari salutari, ma c’è ancora molto da fare, considerato che in Puglia il 12% della popolazione risulta obeso, pari a circa Baritoday.it - Obesità, il 12% dei pugliesi è in sovrappeso: "In aumento il consumo di cibi ultra-processati" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In Italia il 14% delle calorie consumate proviene da, un dato che colloca il Paese ai vertici europei per quanto riguarda le migliori scelte alimentari salutari, ma c’è ancora molto da fare, considerato che in Puglia il 12% della popolazione risulta obeso, pari a circa

Salute - i cibi ultra-processati spingono verso l’obesità : +36% negli ultimi 20 anni - Oltre 23milioni di persone in sovrappeso Attualmente – evidenzia lo studio- il sovrappeso e l’obesità interessano il 46% della popolazione italiana, pari a oltre 23 milioni di persone in maggiore età, ma la situazione non è rassicurante nemmeno per adolescenti e giovani. Si tratta di prodotti come merendine, bevande gassate, snack salati che contengono nella maggior parte dei casi una ... (Lapresse.it)

Rinuncia ai cibi ultraprocessati per 30 giorni - ma il risultato dell’esperimento non è positivo : “E’ diventata un’ossessione - aavevo l’ansia in ogni interazione sociale” - Demonizzare questi alimenti è una misura giusta o troppo drastica? Wren ha deciso di rispondere a questa domanda conducendo un esperimento sulla propria pelle, rinunciando per trenta giorni ai cibi ultraprocessati, così da poterne valutare i potenziali benefici e raccontare la sua storia. In ultima battuta il suo consiglio è quello di non preludersi di mangiare cibi ultraprocessati, ma di farlo ... (Ilfattoquotidiano.it)

