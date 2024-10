MotoGP, Marco Bezzecchi penalizzato a Phillip Island: cosa è successo in Australia (Di domenica 20 ottobre 2024) Una buona e una brutta notizia per Marco Bezzecchi a poche ore dalla gara di MotoGP a Phillip Island. L’alfiere della Ducati VR46 ha partecipato senza problemi al warm-up di pochi minuti fa sul circuito Australiano, ma dovrà scontare un long lap penalty durante la gara che partirà alle 5.00. Durante la sprint race il numero 72 è stato protagonista di un brutto incidente con Maverick Viñales. Nel penultimo giro Bez ha perso il controllo della moto nella staccata di curva 1, finendo addosso all’iberico con la loro gara irrimediabilmente rovinata. Fortunatamente per i due non ci sono state conseguenze, ma il brutto contatto è finito immediatamente sotto investigazione, con la penalizzazione arrivata poco fa. Lo stesso Viñales ci era andato giù pesante subito dopo la gara, invocando una penalizzazione più pesante per Bezzecchi. Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi penalizzato a Phillip Island: cosa è successo in Australia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una buona e una brutta notizia pera poche ore dalla gara di. L’alfiere della Ducati VR46 ha partecipato senza problemi al warm-up di pochi minuti fa sul circuitono, ma dovrà scontare un long lap penalty durante la gara che partirà alle 5.00. Durante la sprint race il numero 72 è stato protagonista di un brutto incidente con Maverick Viñales. Nel penultimo giro Bez ha perso il controllo della moto nella staccata di curva 1, finendo addosso all’iberico con la loro gara irrimediabilmente rovinata. Fortunatamente per i due non ci sono state conseguenze, ma il brutto contatto è finito immediatamente sotto investigazione, con la penalizzazione arrivata poco fa. Lo stesso Viñales ci era andato giù pesante subito dopo la gara, invocando una penalizzazione più pesante per

