Moldavia, oggi le elezioni e il referendum sull'adesione all'UE: favorita la candidata filo-europea Sandu (Di domenica 20 ottobre 2024) In queste ore in Moldavia si svolgono le elezioni presidenziali e un referendum per l?ingresso del paese nell?Unione europea. Per quanto distante e marginale possa apparire la Ilmessaggero.it - Moldavia, oggi le elezioni e il referendum sull'adesione all'UE: favorita la candidata filo-europea Sandu Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In queste ore insi svolgono lepresidenziali e unper l?ingresso del paese nell?Unione. Per quanto distante e marginale possa apparire la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salvini non teme il referendum : “L’autonomia ci avvicinerà all’efficienza europea” - Il vicepremier e leader della Lega ha continuato a sottolineare come l'autonomia rappresenti un'importante opportunità per l'Italia L'articolo Salvini non teme il referendum: “L’autonomia ci avvicinerà all’efficienza europea” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Boris Johnson chiede un referendum per l’uscita del Regno Unito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Boris Johnson (Getty Images). Quella di Johnson è una mossa per mettere pressione alla leadership Tory Quella di BoJo, scrive il Guardian, è una mossa per mettere pressione alla leadership conservatrice, affinché segua il suo esempio. Cosa è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata redatta e ... (Lettera43.it)