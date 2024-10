Ilfattoquotidiano.it - Misteriose sfere nere invadono le spiagge, le autorità: “Non toccatele, non sappiamo di cosa si tratti ma sono pericolose”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un’inquietante scoperta ha gettato nello sconcerto i bagnanti di Sydney, in Australia: centinaia di, grandi come un pugno, hanno invaso ledi Coogee e Gordons Bay, costringendo lea chiudere gli accessi al pubblico. I bagnini hanno lanciato l’allarme dopo aver trovato questi strani oggetti, simili a palline di catrame, sparsi lungo la battigia: “Abbiamo scoperto strani detriti neri a forma sferica trascinati dalla corrente“, ha dichiarato il consiglio comunale di Randwick in una nota. Lehanno prontamente isolato le aree interessate, consigliando alla popolazione di evitare il contatto con lee di tenersi lontani dalle. Nel frattempo, funzionari ambientalial lavoro per rimuovere lee analizzarne la composizione.