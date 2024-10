Ilgiorno.it - Hugh Grant e Spiderman in tribuna a vedere il Como, squadra sempre più glamour

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)– Unapiù, il1907. Tornato quest’anno in serie A dopo oltre vent’anni di purgatorio e patimenti, tornato nel suo stadio dopo alcuni match in esilio forzato causa inagibilità del Sinigalia per la massima serie, il club lariano sta attraversando un periodo di visibilità e popolarità probabilmente mai vissuti nella sua ultracentenaria storia. L’ambiziosa proprietà dei fratelli Robert e Michael Hartono, miliardari indonesiani ben inseriti nel mondo del calcio e del jet set, sta portando i riflettori di mezzo mondo sue città. Ieri innella partita pareggiata 1-1 contro il Parma c’erano due star internazionali del cinema comeed Andrew Garfield.