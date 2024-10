Highlights e gol Atletico Madrid-Leganes 3-1: Liga 2024/25 (VIDEO) (Di domenica 20 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Atletico Madrid-Leganes 3-1, sfida valida per la decima giornata della Liga 2024/25. Dopo due pareggi consecutivi, i colchoneros tornano a vincere e lo fanno davanti ai propri tifosi, confermandosi imbattuti in campionato. La squadra di Simeone va sotto al 34? per la rete di Neyou, ma ribalta la partita nella ripresa. Decisive le reti di Sorloth e Griezmann, con il francese che nel finale viene anche espulso prima che l’arbitro, dopo una on field review, torni sui suoi passi estraendo solo il giallo. In pieno recupero, a tempo quasi scaduto, arriva anche il tris, firmato ancora Sorloth. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti. Highlights e gol Atletico Madrid-Leganes 3-1: Liga 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di3-1, sfida valida per la decima giornata della/25. Dopo due pareggi consecutivi, i colchoneros tornano a vincere e lo fanno davanti ai propri tifosi, confermandosi imbattuti in campionato. La squadra di Simeone va sotto al 34? per la rete di Neyou, ma ribalta la partita nella ripresa. Decisive le reti di Sorloth e Griezmann, con il francese che nel finale viene anche espulso prima che l’arbitro, dopo una on field review, torni sui suoi passi estraendo solo il giallo. In pieno recupero, a tempo quasi scaduto, arriva anche il tris, firmato ancora Sorloth. Di seguito ilcon le azioni salienti.e gol3-1:/25 () SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Atletico Madrid-Real Madrid 1-1 : Liga 2024/25 (VIDEO) - com/9UEOyRu0a6 — Orange Water (@TheOrangeWater) September 29, 2024  The post Highlights e gol Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: Liga 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. . . I Blancos passano in vantaggio con la rete di Eder Militao al 64?, che su cross di Vinicius libera un bolide che a causa della deviazione di Llorente spiazza un incolpevole Oblak. (Sportface.it)

Highlights e gol Celta Vigo-Atletico Madrid 0-1 - Liga 2024/2025 (VIDEO) - Quando tutto sembrava avviato verso lo 0-0, ci pensa Julian Alvarez a regalare l’insperato successo alla formazione di Diego Simeone, che vince 1-0 in trasferta e prova a tenere il passo delle prime, portandosi a -2 dal Real e a -6 da un Barcellona che continua ad andare a tutta. . The post Highlights e gol Celta Vigo-Atletico Madrid 0-1, Liga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Atletico Madrid-Lipsia 2-1 : Champions League 2024/2025 (VIDEO) - Sesko porta avanti i tedeschi dopo soli 4?, ma a conquistare i tre punti sono i colchoneros. Gli highlights e le azioni salienti di Atletico Madrid-Lipsia 2-1, match della prima giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. The post Highlights e gol Atletico Madrid-Lipsia 2-1: Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)