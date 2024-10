FANTACALCIO – Cagliari-Torino, autogol di Coco su tiro-cross di Piccoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutte notizie per gli appassionati di FANTACALCIO che nella propria rosa hanno acquistato, e magari schierato, Saul Coco. Il forte difensore del Torino, già un gol e la titolarità con tante buone prestazioni fin qui, ha infatti realizzato suo malgrado un autogol contro il Cagliari, fissando il punteggio sul 3-2 per i sardi. Su una palla lavorata da Piccoli e messa in mezzo, ma assolutamente non indirizzata verso la porta, arriva la deviazione del difensore ospite che manda la palla, lenta lenta, all’angolino e beffa il proprio portiere. -2 (o punteggi diversi in base alle Leghe), dunque, per Coco. FANTACALCIO – Cagliari-Torino, autogol di Coco su tiro-cross di Piccoli SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutte notizie per gli appassionati diche nella propria rosa hanno acquistato, e magari schierato, Saul. Il forte difensore del, già un gol e la titolarità con tante buone prestazioni fin qui, ha infatti realizzato suo malgrado uncontro il, fissando il punteggio sul 3-2 per i sardi. Su una palla lavorata dae messa in mezzo, ma assolutamente non indirizzata verso la porta, arriva la deviazione del difensore ospite che manda la palla, lenta lenta, all’angolino e beffa il proprio portiere. -2 (o punteggi diversi in base alle Leghe), dunque, perdisudiSportFace.

Torino - Coco si racconta : «Toro? Percepisco l’affetto dei fan - al fantacalcio non mi sono preso. E su Vanoli vi dico che…» - Saul Coco si racconta, il difensore del Torino come un fiume in piena sul suo arrivo in Italia, la Serie A, la morte sfiorata, i tifosi granata e tanto altro Come un fiume in piena Saul Coco si racconta. Sui canali ufficiali del Torino il difensore ha parlato della sua storia, sino ad arrivare al […]. (Calcionews24.com)

Il Torino al fantacalcio : i titolari - chi prendere e chi evitare - In leghe a otto sono da considerarsi come terzi slot, investiteci senza svenarvi troppo. Ha segnato 15 gol in 40 presenze in Championship, poi in Premier i suoi numeri sono scesi: solo 5 gol in 28 presenze, nelle quali ha aggiunto 3 assist. Davanti Che Adamns e Tony Sanabria si giocheranno continuamente il posto, anche se lo scozzese alla lunga potrà diventare il titolare fisso, assieme ... (Sport.quotidiano.net)

FANTACALCIO – Milan-Torino - gol di Bellanova o autogol di Thiaw? La decisione della Lega Serie A - Il motivo? Uno stop sbagliato di Malick Thiaw, il quale nel tentativo di controllare la sfera la butta involontariamente nella sua porta, spazzandola via quando è troppo tardi. The post FANTACALCIO – Milan-Torino, gol di Bellanova o autogol di Thiaw? La decisione della Lega Serie A appeared first on SportFace. (Sportface.it)