Esondazione Salso, a Licata si fa la conta dei danni e si scava nel fango (Di domenica 20 ottobre 2024) A Licata, nell'Agrigentino, dove oggi è tornato il sole, proseguono senza sosta le operazioni di rimozione del fango dopo l'Esondazione del fiume Salso , avvenuta ieri in diversi punti. La piena aveva fatto innalzare la foce del fiume fino a circa 8 metri, mentre oggi il livello è sceso a 2 metri, rientrando nel letto. Una delle aree più critiche è il mercato ortofrutticolo di via Giarretta, completamente

Emergenza a Licata : il fiume Salso esonda e causa gravi danni - interventi in corso per il ripristino - Il sindaco della città, Angelo Balsamo, è presente sul posto, monitorando la situazione in tempo reale. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in corso, con la collaborazione di vari enti e cittadini. Ora, dopo aver affrontato le aree più critiche, l’attenzione si sposta su corso Umberto II e via Giarretta, dove le operazioni sono proseguite senza sosta. (Gaeta.it)

Maltempo Sicilia - esonda il Salso a Licata. Il salvataggio dei residenti con l'elicottero - (Agenzia Vista) Sicilia, 19 ottobre 2024 Il salvataggio dei residenti di Licata con l'elicottero dei Vigili del fuoco dopo l'esondazione del Salso. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)

Maltempo - colpita ancora l'Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Oggi allerta arancione sui settori dell'Emilia-Romagna non coperti da quella rossa, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. (Tg24.sky.it)