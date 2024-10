Da noi... a ruota libera, Anna Lou Castoldi, Giampaolo Morelli e gli altri ospiti di oggi (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovi ospiti si preparano a condividere le loro storie nel programma "Da noi a ruota libera": condotto da Francesca Fialdini, va in onda domenica 20 ottobre alle 17:20 su Rai 1. La trasmissione accoglie come di consueto volti noti o meno, pronti a raccontare il proprio percorso di vita e di Europa.today.it - Da noi... a ruota libera, Anna Lou Castoldi, Giampaolo Morelli e gli altri ospiti di oggi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovisi preparano a condividere le loro storie nel programma "Da noi a": condotto da Francesca Fialdini, va in onda domenica 20 ottobre alle 17:20 su Rai 1. La trasmissione accoglie come di consueto volti noti o meno, pronti a raccontare il proprio percorso di vita e di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Anticipazioni Da noi… A ruota libera - gli ospiti del 20 ottobre : i sostituti di Fiorello - Anche questa domenica, non mancheranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e volti noti che, con le loro storie, sapranno catturare l’attenzione del pubblico. La D’Aquino sarà presente per promuovere la campagna La fame mangia i bambini, lanciata dall’organizzazione Save the Children. Durante l’intervista con Francesca Fialdini, l’attore racconterà il processo creativo dietro la realizzazione ... (Dilei.it)

Da noi… a Ruota Libera : gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre - 20 su Rai 1. . Da noi… a Ruota Libera: gli ospiti e le anticipazioni del nuovo appuntamento in onda domenica 20 ottobre Ospiti pronti a raccontarsi anche questa settimana a “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda domenica 20 ottobre alle 17. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre ... (361magazine.com)

“Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1 : anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 13 ottobre 2024 - L’attrice, in questo momento è protagonista di due serie tv, che stanno riscuotendo un ottimo successo: Citadel: Diana su Prime Video e la seconda stagione di Lidia Poet. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. (Superguidatv.it)