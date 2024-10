Certificato di qualità al laboratorio di tossicologia del Loreto Crispi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Per il terzo anno consecutivo il settore dideldi patologia clinica del presidio sanitario polifunzionale «», della Asl Napoli 1 Centro, ha superato l’audit di mantenimento della certificazione acquisita nel 2022 con l’entere Bureau Veritas Italia Spa, leader a livello mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per, ambiente, salute, sicurezza e responsabilità sociale. L’importante risultato è stato ottenuto per il seguente scopo: «Erogazione di servizi di medicina dinel settore specializzato didi primo e secondo livello».