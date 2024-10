Cagliari-Torino 3-2: terza sconfitta consecutiva. Decisivi un clamoroso errore arbitrale e l'autorete di Coco (Di domenica 20 ottobre 2024) terza sconfitta consecutiva per il Toro che dopo Lazio e Inter perde ancora 3-2 al termine di una partita assurda a Cagliari, caratterizzata soprattutto dall'abbaglio del direttore di gara sul gol dell'1-0 sardo. Complici squalifiche e infortuni, Vanoli ha davvero poche scelte. E così opta Torinotoday.it - Cagliari-Torino 3-2: terza sconfitta consecutiva. Decisivi un clamoroso errore arbitrale e l'autorete di Coco Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)per il Toro che dopo Lazio e Inter perde ancora 3-2 al termine di una partita assurda a, caratterizzata soprattutto dall'abbaglio del direttore di gara sul gol dell'1-0 sardo. Complici squalifiche e infortuni, Vanoli ha davvero poche scelte. E così opta

