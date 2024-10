Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, cacciatore 79enne colto da un malore: cos’è successo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Montegallo (), 20 ottobre 2024 – Un uomo di 79 anni è statodaquesta mattina mentre era a caccia nei boschi di Montegallo (Piceno). Per recuperarlo è stato necessario l’intervento degli uomini della stazione didel Soccorso Alpino e Speleologico Marche. L’allarme è arrivato al 112 intorno alle 9 quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. L’uomo è stato stabilizzato sul posto dal medico del 118 e successivamente trasportato con la barella dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e dai Vigili del Fuoco. Ilè stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per tutti gli accertamenti.