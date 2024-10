361magazine.com - ‘Amici’, un cantante svela: “Sono fidanzato con un uomo trans e vivo una relazione aperta”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Undi Amici, il talent di Maria De Filippi, è stato intervistato dal podcast Persone e si è raccontatondo il suo orientamento Ildi Amici dell’edizione 2013 Andrea Di Giovanni che fu eliminato dal talent durante la prima serata del serale ha voluto aprirsi dando una testimonianza di apertura e inclusività. Da tempo si è trasferito a Londra dove ha trovato anche l’amore. Intervistato dal podcast Persone ha rivelato: “Oggi mi identifico come gender fluid e come orientamentopansessuale al punto che oggi il mio partner è un. Non è che se uno c’ha una cosa o un’altra che mi cambia la vita. Perché limitarmi? Tutti e due siamo liberi di avere altri rapporti esclusivamente s3ssuali con altre persone all’esterno di quello che è la nostra. L’accordo è che nessuno si dice niente.