Un colorato omaggio a due leggende meneghine del cantautorato italiano

Roma, 17 ott. (askanews) – È stato inaugurato mercoledì 16 ottobre al Circolo Cerizza di via Meucci 4 a Milano un'opera pittorica dedicata a due leggende della musica e della cultura milanese: Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Un omaggio visivo costituito da 5 affreschi su una superficie di oltre 20 metri che celebra l'arte e l'amicizia di due artisti iconici che hanno segnato profondamente la storia della canzone d'autore italiana.

Milano: il gigantesco murales sui due giganti Gaber e Jannacci è uno spettacolo - 5 affreschi su una superficie di oltre 20 metri: inaugurato il maxi murales per i giganti Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. (style.corriere.it)