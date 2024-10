.com - Tuchel nuovo allenatore dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Thomasè ufficialmente ilcommissario tecnico della nazionale inglese. La Federazione inglese ha annunciato oggi l’accordo, che legherà il tecnico tedesco alla guida dei Three Lions fino al 2026, ovvero sino alla fine del prossimo Mondiale. La notizia, inizialmente riportata in esclusiva dal The Times e poi ripresa dai maggiori media britannici, ha messo fine alle voci che circolavano da settimane riguardo il successore di Gareth Southgate., exdel Chelsea, è rimasto senza squadra dopo aver lasciato il Bayern Monaco alla fine della scorsa stagione. La scelta di affidare a lui la panchina della nazionale inglese è arrivata dopo un processo di consultazione piuttosto rapido.