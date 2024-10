Tragico incidente nel Reatino, travolto e ucciso mentre presta soccorso ad un’auto in panne (Di sabato 19 ottobre 2024) Era arrivato da Terni con il carro attrezzi a prestare soccorso ad un mezzo rimasto in panne lungo la super strada, all'altezza di Greccio. Quando è sceso dal mezzo è stato travolto e ucciso. Fanpage.it - Tragico incidente nel Reatino, travolto e ucciso mentre presta soccorso ad un’auto in panne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Era arrivato da Terni con il carro attrezzi aread un mezzo rimasto inlungo la super strada, all'altezza di Greccio. Quando è sceso dal mezzo è stato

