Sperlonga noleggiavano auto e le facevano sparire | due denunce

(Di sabato 19 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – I Carabinieri della Stazione dihanno deferito in stato di libertà un 44enne e una 47enne, entrambi residenti nella zona, accusati di appropriazione indebita. I due avevano noleggiato, in due occasioni distinte, dellevetture lo scorso periodo estivo, ma non le avevano mai restituite, contravvenendo agli accordi con le società di noleggio. Simulazione di reato Oltre all’accusa di appropriazione indebita, la donna è stata denunciata anche per simulazione di reato. Infatti, la 47enne aveva sporto una falsa denuncia di furto riguardante l’da lei noleggiata, ma le indagini hanno rivelato che il veicolo non era mai stato rubato e che la donna lo aveva trattenuto senzarizzazione.