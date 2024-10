Ilveggente.it - Sinner ha un vizio pericolosissimo: se ne sono accorti tutti

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik, inutile nasconderlo, perché a questo punto lo hanno già notato: lo fa sistematicamente. Fino a questo momento, il Six Kings Slam non ci ha riservato nessuna sorpresa che sia degna di questo nome. Tutto è andato come ampiamente previsto, tanto è vero che a sfidarsi in finale saranno, manco a dirlo, i due campioni che sin dall’iniziostati i favoriti per la vittoria della prima edizione del torneo di esibizione made in Arabia Saudita. Jannikè in finale al Six Kings Slam (AnsaFoto) – Ilveggente.itA giocarsi la corona e i 6 milioni che gli organizzatori hanno deciso di offrire al vincitore saranno Jannike Carlos Alcaraz, che si sfideranno stasera alle 20 in una partita che è già un grande classico.