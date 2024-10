Simeone, il Torino insiste ed il Napoli fissa il prezzo (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Torino sarebbe più che interessato a Giovanni Simeone; il Napoli intanto avrebbe fissato il prezzo dell’attaccante. Continua l’interesse da parte del Torino nei confronti L'articolo Simeone, il Torino insiste ed il Napoli fissa il prezzo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Simeone, il Torino insiste ed il Napoli fissa il prezzo Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilsarebbe più che interessato a Giovanni; ilintanto avrebbeto ildell’attaccante. Continua l’interesse da parte delnei confronti L'articolo, iled ililproviene da ForzAzzurri.net.

