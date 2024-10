Sicurezza sul lavoro. Continua l’aumento degli infortuni: +8.7%. Su anche le malattie (Di sabato 19 ottobre 2024) Salgono gli infortuni sul lavoro, nel Piceno come nel resto d’Italia. E anche se l’aumento registrato nella provincia ascolana (+8,7%) è minore alla media nazionale che è del 12%, si tratta comunque di numeri che fanno preoccupare e non poco I dati sono stati diffusi durante il seminario organizzato dall’Ente Scuola Edile sulla cosiddetta patente a credito in edilizia,. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’ente Roberto Rossetti mentre le conclusioni sono state tratte dal vice presidente Silvio Armillei, presenti aziende del settore nonché tecnici iscritti agli ordini degli architetti, consulenti del lavoro, geometri e federazione ingegneri delle Marche. Nella sua relazione, Guido Bianchini, già presidente del Cocopro Inail di Ascoli, si è soffermato sui dati sugli infortuni e le malattie professionali del 2023 e quelli relativi ai primi 8 mesi del corrente anno. Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro. Continua l’aumento degli infortuni: +8.7%. Su anche le malattie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Salgono glisul, nel Piceno come nel resto d’Italia. Eseregistrato nella provincia ascolana (+8,7%) è minore alla media nazionale che è del 12%, si tratta comunque di numeri che fanno preoccupare e non poco I dati sono stati diffusi durante il seminario organizzato dall’Ente Scuola Edile sulla cosiddetta patente a credito in edilizia,. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’ente Roberto Rossetti mentre le conclusioni sono state tratte dal vice presidente Silvio Armillei, presenti aziende del settore nonché tecnici iscritti agli ordiniarchitetti, consulenti del, geometri e federazione ingegneri delle Marche. Nella sua relazione, Guido Bianchini, già presidente del Cocopro Inail di Ascoli, si è soffermato sui dati suglie leprofessionali del 2023 e quelli relativi ai primi 8 mesi del corrente anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crescita e lavoro : l’Upb alza le stime del pil - l’Istat registra l’aumento dell’occupazione - L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) rivede al rialzo le stime del pil 2024 all’1 per cento (rispetto al precedente 0,8 per cento) e lievemente al... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Salvini : “Al lavoro per limitare l’aumento dei pedaggi sulle autostrade” - . ROMA – Oggi al consiglio dei ministri “c’è il disegno di legge concorrenza con una nuova impostazione delle concessioni autostradali per rendere più facili i lavori e per regolarizzare i pedaggi che sono diversi sulle varie tratte. E’ quanto ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento telefonico con Antenna 3. (Lopinionista.it)