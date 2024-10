Serie D, posticipate 8 partite su 9. L’allerta meteo ferma il Forlì (Di sabato 19 ottobre 2024) Una giornata annullata, tranne che per un’unica partita – Prato-Pistoiese –, a causa delL’allerta meteo che riguarda l’Emilia-Romagna e la Toscana in questo fine settimana. La Lega nazionale dilettanti (Lnd) nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di stoppare la sesta giornata del girone D, in programma domani, spostandola d’ufficio a mercoledì 30 ottobre alle ore 15. Quindi l’attesa trasferta del galletto in Emilia nella tana della Cittadella Vis Modena allo stadio ‘Allegretti’ di San Damaso non si giocherà oggi (era previsto l’anticipo), ma a fine mese. Questo spostamento comporterà, giocoforza, un calendario molto serrato per tutte le squadre del raggruppamento a partire dalla prossima settimana, in cui era già previsto il turno infrasettimanale mercoledì 23, coi biancorossi che ospiteranno al Morgagni il Lentigione. Sport.quotidiano.net - Serie D, posticipate 8 partite su 9. L’allerta meteo ferma il Forlì Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Una giornata annullata, tranne che per un’unica partita – Prato-Pistoiese –, a causa delche riguarda l’Emilia-Romagna e la Toscana in questo fine settimana. La Lega nazionale dilettanti (Lnd) nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di stoppare la sesta giornata del girone D, in programma domani, spostandola d’ufficio a mercoledì 30 ottobre alle ore 15. Quindi l’attesa trasferta del galletto in Emilia nella tana della Cittadella Vis Modena allo stadio ‘Allegretti’ di San Damaso non si giocherà oggi (era previsto l’anticipo), ma a fine mese. Questo spostamento comporterà, giocoforza, un calendario molto serrato per tutte le squadre del raggruppamento a partire dalla prossima settimana, in cui era già previsto il turno infrasettimanale mercoledì 23, coi biancorossi che ospiteranno al Morgagni il Lentigione.

