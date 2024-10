Ritorno al passato per la Fondazione Gusmini, il sindaco: “Ripristinare il clima di serenità venuto a mancare” (Di sabato 19 ottobre 2024) Vertova. Un Ritorno al passato scelto nella speranza di ritrovare quel clima di serenità che negli ultimi anni era gradualmente venuto a mancare. A partire da martedì 22 ottobre la Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova avrà ufficialmente un nuovo consiglio di amministrazione: lunedì (21 ottobre) scadrà infatti il mandato del precedente consiglio, scelto nel 2019 dall’allora sindaco Orlando Gualdi. La Fondazione, retta da un consiglio composto da cinque membri, gestisce la casa di riposo del paese della Media Val Seriana, l’hospice e tre comunità psichiatriche, ma è anche responsabile di tutta una serie di servizi a favore del territorio. Bergamonews.it - Ritorno al passato per la Fondazione Gusmini, il sindaco: “Ripristinare il clima di serenità venuto a mancare” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Vertova. Unalscelto nella speranza di ritrovare queldiche negli ultimi anni era gradualmente. A partire da martedì 22 ottobre laCardinaldi Vertova avrà ufficialmente un nuovo consiglio di amministrazione: lunedì (21 ottobre) scadrà infatti il mandato del precedente consiglio, scelto nel 2019 dall’alloraOrlando Gualdi. La, retta da un consiglio composto da cinque membri, gestisce la casa di riposo del paese della Media Val Seriana, l’hospice e tre comunità psichiatriche, ma è anche responsabile di tutta una serie di servizi a favore del territorio.

