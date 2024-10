Previsioni meteo, domenica 20 ottobre ciclone verso Sud: previste forti piogge. Le allerte (Di sabato 19 ottobre 2024) A fronte di un lento aumento della pressione al Nord Italia, domenica 20 ottobre vedrà il ciclone che staziona sulla Penisola spostarsi verso il Sud: le condizioni meteo miglioreranno quindi sulle regioni settentrionali – ma la pioggia continuerà a scendere, anche se meno intensamente delle ultime ore – mentre il maltempo si intensificherà sui territori meridionali. La Protezione Civile ha quindi valutato allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell'Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. L’allerta sarà invece gialla su Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano (LE Previsioni meteo) Tg24.sky.it - Previsioni meteo, domenica 20 ottobre ciclone verso Sud: previste forti piogge. Le allerte Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A fronte di un lento aumento della pressione al Nord Italia,20vedrà ilche staziona sulla Penisola spostarsiil Sud: le condizionimiglioreranno quindi sulle regioni settentrionali – ma la pioggia continuerà a scendere, anche se meno intensamente delle ultime ore – mentre il maltempo si intensificherà sui territori meridionali. La Protezione Civile ha quindi valutato allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell'Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. L’allerta sarà invece gialla su Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano (LE

Diramata un’allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre - Nuova allerta meteo prevista sull'Abruzzo per la giornata di domenica 20 ottobre 2024. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani si... (Chietitoday.it)

Allerta meteo - nuova proroga : temporali e rischio frane e allagamenti anche domenica - Il maltempo e i temporali, secondo le previsioni, caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. La Protezione civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta meteo vigente. A causa delle precipitazioni già. . (Napolitoday.it)