Pechino Express 2025 Gabriele Parpiglia svela parte del cast | ecco chi ci sarà

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’undicesima edizione diè terminata solo pochi mesi fa ma già fervono i preparativi per la nuova edizione del game show condotto da Costantino Della Gherardesca. Nelle scorse ore il giornalistanel corso di un intervento a Rtl 102.5 ha rivelato le tappe del viaggio che dovranno affrontare i prossimi protagonisti del reality in onda in prima serata su Sky Uno. Le sue parole: Le tappe saranno Filippine, Nepal e Thailandia. Ma chi saranno i concorrenti pronti a mettersi in gioco in uno dei reality più amati dal pubblico? Stando a quanto trapelato danon mancherà nemmeno questa volta la quota sportiva di. Potrebbe fardelinfatti l’ex ginnasta campione olimpionico Jury Chechi.