LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: parte gara-1! 13.55 Tutto pronto per gara-1! 13.52 Sono previsti 20 giri. 13.49 Al momento ci sono 23 gradi in Andalucia, 28 sulla pista di Jerez. 13.47 Basta non perdere oltre 9 punti per la vittoria del secondo titolo per il turco Razgatlioglu. 13.45 Petrucci si conferma in forma con una buona qualifica, male, malissimo Bautista e Rea che partiranno a centro gruppo. 13.42 Bulega si presenta in pole dopo aver praticamente distrutto il record del circuito con il tempo di 1.37.596. 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di gara-1 di Superbike in scena al GP di Spagna. 11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14 per gara-1! 11.18 Bulega distrugge il record della pista e lo firma in 1.37.596, Razgatlioglu ci prova ma non va oltre i 6 decimi di distacco. Ottimo Petrucci quarto come Locatelli sesto.

