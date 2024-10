LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: fra poco la Sprint Race, Leclerc vuole insidiare Verstappen (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del GP degli Stati Uniti ad Austin. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Sul circuito di Austin si preannuncia un sabato scoppiettante con la Sprint Race seguita dalle qualifiche per la gara vera e propria di domenica. Austin sarà la sede della quarta Sprint Race di questa stagione. Max Verstappen ha vinto i primi tre confronti su distanza ridotta (Cina, Miami ed Austria). L’olandese inseguirà il quarto successo partendo dalla pole position. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: fra poco la Sprint Race, Leclerc vuole insidiare Verstappen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP degli Stati Uniti ad Austin. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Austin si preannuncia un sabato scoppiettante con laseguita dalle qualifiche per la gara vera e propria di domenica. Austin sarà la sede della quartadi questa stagione. Maxha vinto i primi tre confronti su distanza ridotta (Cina, Miami ed Austria). L’olandese inseguirà il quarto successo partendo dalla pole position.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Napoli-Cremona : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Gli uomini di coach Milicic possono provare quindi a sfruttare la spinta per proprio pubblico per smuovere la classifica, mentre la formazione di coach Cavina tenterà il colpo esterno dopo aver perso le ultime due partite per appena un possesso contro Reggio Emilia e Pistoia. 25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Napoli e Cremona. (Sportface.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella madison - 18. 45: Quarto posto provvisorio per la australiana McCaig che ottiene 33?709. 30 Ecco la lista di partenza della prima prova di questa serata, i 500 metri da fermo al femminile. 42: Rispetta il pronostico il rappresentante di trinidad e Tobago Paul che batte l’olandese Van loon abbastanza nettamente e si qualifica per i quarti 15. (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo domina il primo set - È vero che si tratta solamente di un’esibizione ma con ogni probabilità è il modo più bello per salutare il fuoriclasse maiorchino: un’ultima sfida contro uno dei principali antagonisti. 30 italiane. Seconda 30-30 Doppio fallo, il primo della partita per l’iberico. Seconda 0-40 Atterra in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Nadal. (Oasport.it)