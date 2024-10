Oasport.it - LIVE Djokovic-Nadal 6-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo domina il primo set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 Gioco eset Novak: servizio vincente per ilche ottiene ilset. 40-15 Termina ampiamente in corridoio il rovescio lungolinea dello spagnolo. 2 set point per il. 30-15 Scappa in lunghezza la risposta diaveva scelto di seguire a rete la prima lasciando scorrere la palla. 15-15 Termina in corridoio il rovescio didal rovescio dal centro del campo. 15-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. In questo setha vinto il 90% dei punti con la prima, entrata il 50% delle volte, ed il 50% con la seconda. 5-2 Break:Â rimane alta la volee diche viene infilato dal passante di rovescio lungolinea. 15-40 Servizio al centro e dritto ad aprirsi il campo. Seconda 0-40 Atterra in corridoio il dritto in uscita dal servizio di