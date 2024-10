Thesocialpost.it - “Linfomi raddoppiati nonostante i progressi nelle terapie”. L’allarme dell’esperto

(Di sabato 19 ottobre 2024) Negli ultimi 50 anni, l’incidenza deiè raddoppiata,i numerosi avanzamenti in campo terapeutico. Come ha riportato AdnKronos Salute,è stato lanciato da Vincenzo Pavone, direttore scientifico dell’Unità Operativa di Ematologia e Trapianto dell’ospedale di Tricase, durante il convegno nazionale Ail “Curare è prendersi cura – Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita”. Pavone ha sottolineato che, sebbene la medicina moderna permetta diagnosi più precoci e un maggiore controllo della malattia, l’aumento dell’incidenza è comunque inequivocabile. SecondoPavone, non è possibile stabilire con precisione le cause di questo aumento, ma fattori come l’inquinamento ambientale e l’uso eccessivo di sostanze chimiche giocherebbero un ruolo importante. Le sostanze dannose finisconofalde idriche, nel mare e, infine, sulla nostra tavola.