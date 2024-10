Il Papa, non possiamo chiudere la porta ai migranti (Di sabato 19 ottobre 2024) "Dare loro da mangiare, dare loro la mano affinché non affondino". Lo dice il Papa parlando dei migranti in un video inviato al convegno nazionale di Azione Cattolica. "Il migrante, Dio lo ama molto, se ne prende cura. Non possiamo chiudere la porta al migrante", "il migrante deve essere accolto, accompagnato, promosso e integrato". Quotidiano.net - Il Papa, non possiamo chiudere la porta ai migranti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "Dare loro da mangiare, dare loro la mano affinché non affondino". Lo dice ilparlando deiin un video inviato al convegno nazionale di Azione Cattolica. "Il migrante, Dio lo ama molto, se ne prende cura. Nonlaal migrante", "il migrante deve essere accolto, accompagnato, promosso e integrato".

