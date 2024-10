Gaeta.it - Il Festival della Statistica e della Demografia: eventi imperdibili e ospiti di alto profilo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, noto anche comell, è attualmente in svolgimento, portando a Treviso una ricca serie diche trattano tematiche cruciali come disuguaglianze sociali, sfide demografiche e sostenibilità ambientale. La programmazione delè caratterizzata dalla presenza di relatori dilivello, tra cui politici, sociologi e accademici che contribuiscono ad approfondire argomenti di grande attualità e importanza per il futuro europeo. Gliprincipali delLa giornata di sabato 19 ottobre segnerà il picco del, con un’agenda fitta di conferenze, presentazioni e spettacoli. In programma ci saranno numerosi talk che affronteranno questioni fondamentali, come il futuro dell’Europa alla luce dei cambiamenti demografici.