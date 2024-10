Anteprima24.it - G7 Difesa a Napoli, tutte le spine al tavolo: e il vescovo Battaglia ‘frusta’ i ministri

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBlindati a Palazzo Reale per il G7, contestati a distanza dal corteo antagonista. Idei 7 ‘grandi’ si beccano pure le rampogne dell’arcidi. Una nota di monsignor Mimmoparla di “potenti della terra determinati alla logica della guerra”. Il presule lancia un appello a difendere “la pace a ogni costo”, nel solco di Papa Francesco. E non risparmia critiche ai, ricordando che “per difendere i popoli, si deve difendere la pace”. Daldel G7, del resto, emerge anzitutto “preoccupazione”. Così è per la cooperazione militare Cina-Russia. A Pechino si chiede lo stop al sostegno di Mosca. Di contro, si ribadisce l’appoggio a Kiev: ha diritto “all’auto, di fronte all’aggressione russa”. Altrettanti timori si esprimono per le minacce israeliane a Unifil, dopo gli attacchi in Libano.