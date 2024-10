Fonseca si è rotto il fado: «a Firenze sconfitti perché senza cattiveria e non correvamo, altro che tattica» (Di sabato 19 ottobre 2024) Una statua a Fonseca, subito: «a Firenze sconfitti perché senza cattiveria e non correvamo, altro che tattica» Fonseca si è rotto il fado. Di Leao. Di Theo Hernandez. Persino Abraham si è messo a fare il capuzziello a Firenze sottraendo il rigore a Pulisic (e sbagliandolo, come Theo). La conferenza di ieri del portoghese è stata meravigliosa. Vi riportiamo due estratti tratti dal Corriere della Sera e da Repubblica. Scrive il Corsera con Monica Colombo: La misura è colma. Paulo Fonseca, dopo sette partite di campionato e un sesto posto a cinque lunghezze dalla vetta, ma anche dopo il cooling break dei ribelli a Roma, le sceneggiate sul dischetto a Firenze, la rotazione dei capitani, l’assenza assordante dei dirigenti durante la sosta, ha alzato la voce. Ilnapolista.it - Fonseca si è rotto il fado: «a Firenze sconfitti perché senza cattiveria e non correvamo, altro che tattica» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una statua a, subito: «ae nonchesi èil. Di Leao. Di Theo Hernandez. Persino Abraham si è messo a fare il capuzziello asottraendo il rigore a Pulisic (e sbagliandolo, come Theo). La conferenza di ieri del portoghese è stata meravigliosa. Vi riportiamo due estratti tratti dal Corriere della Sera e da Repubblica. Scrive il Corsera con Monica Colombo: La misura è colma. Paulo, dopo sette partite di campionato e un sesto posto a cinque lunghezze dalla vetta, ma anche dopo il cooling break dei ribelli a Roma, le sceneggiate sul dischetto a, la rotazione dei capitani, l’asassordante dei dirigenti durante la sosta, ha alzato la voce.

